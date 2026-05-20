Дезертиру, убившему вдову бойца СВО ради выплат, вынесли приговор

«Коммерсантъ»: убивший вдову участника СВО дезертир получил 24 года колонии
Виталий Белоусов/РИА Новости

Центральный окружной военный суд приговорил 38-летнего Дениса Гоппарова к 24 годам колонии особого режима, первые семь лет из которых он проведет в тюрьме. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Суд признал Гоппарова виновным в двух эпизодах дезертирства, убийстве, краже и разбое, утверждает источник. Свою вину подсудимый полностью признал.

Как сообщает газета, до апреля 2024 года фигурант носил фамилию Половников, служил сапером в Чечне, затем участвовал в спецоперации на Украине (СВО). После ранения его отправили на лечение в Благовещенск с предписанием вернуться на службу до 4 марта 2024 года. Однако, не желая продолжать военную службу, он уехал в родной поселок Арти. В августе мужчину задержали, а в сентябре, когда везли в Ростов-на-Дону, он снова сбежал.

В марте 2025 года он познакомился с 44-летней вдовой участника СВО Оксаной, у которой на счете хранилось 12 млн рублей, полученных в том числе за гибель мужа, пишет газета. Гоппаров узнал пароль от ее банковского приложения. Когда вдова отказалась дать ему 1 млн рублей на покупку автомобиля, он решил убить ее. За день до преступления мужчина подготовил молоток, две лопаты и перчатки, пишет источник.

8 мая 2025 года он вывез женщину на трассу в направлении Екатеринбурга, в последний раз спросил про деньги, получил отказ, задушил жертву, а затем добил ударами молотка. Тело закопал в поле. Утверждается, что в тот же день мужчина перевел себе 550 тыс. рублей, а своей жене — еще 450 тысяч.

Также сообщается, что в 2013 году Гоппаров уже был судим за кражу, а позже — за убийство. По данным газеты, контракт на участие в СВО осужденный подписал в 2023 году и был награжден медалью «За храбрость» 2-й степени.

Ранее в России впервые женщину осудили за самоволку.

 
