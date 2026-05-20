В России впервые женщину осудили за самоволку

В России впервые осудили женщину по статье за самовольное оставление части. Подробности уголовного дела раскрыло адвокатское бюро «Гребенюк и партнеры».

Такое решение вынес Московский гарнизонный военный суд в Москве еще 24 апреля. Уроженку донецкой Горловки Дарью Безручко признали виновной по статье о самовольном оставлении части и назначили ей наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Адвокат подсудимой уточнил, что девушка имеет военно-учетную специальность — сестринское дело.

По информации бюро, адвокат Безручко обратила внимание на то, что этот же суд рассматривает административное дело о признании мобилизации фигурантки незаконной. На заседаниях женщина заявляла о своей невиновности, утверждая, что «ее туда потащили обманом. Я не знала, куда я шла».

Кроме того, по словам адвоката, Безручко получила российское гражданство позднее, чем командир части подписал приказ о ее мобилизации. Он также подчеркнул, что ее невозможно признать военнослужащей по контракту, так как в материалах дела отсутствуют сведения о военном контракте. Адвокат подсудимой заявил, что его доверительница находилась в воинской части и осуществляла там работу по хозяйственной деятельности, что, по его словам, не придает ей статус военнослужащей.

