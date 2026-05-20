НАТО планирует создать «автономную зону» с сенсорами, беспилотными системами и дальнобойными огневыми средствами у границ РФ. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на источники в альянсе.

Заместитель начальника штаба по вопросам трансформации и интеграции командования сухопутных войск НАТО Крис Гент рассказал, что инициатива называется «Сдерживание на восточном фланге» (EFDI). По его словам, создание такой зоны отвечает современным условиям ведения боевых действий.

Гент добавил, что в рамках инициативы НАТО также планирует установить на своих восточных границах акустические и электрооптические датчики и системы противодействия дронам.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе все чаще говорят о необходимости создания нового военного блока из-за кризиса в НАТО. По его словам, звучат предложения «сколачивать» новый блок из Евросоюза, Британии, Норвегии и Украины. Министр охарактеризовал эти планы как подготовку к прямому столкновению с Россией.

В феврале депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Брюссель пытается создать европейскую армию в 100 тыс. человек, полностью игнорируя нейтралитет некоторых государств — членов Евросоюза.

