В Ярославской области сообщили о попадании БПЛА в промышленный объект

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в промышленный объект в Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Михаил Евраев.

Он рассказал, что область утром подверглась массовой атаке дронов. При этом большинство воздушных целей были нейтрализованы.

«Произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Губернатор обратил внимание, что к текущему моменту на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили движение транспорта. Оно было ограничено в связи с атакой БПЛА.

Как сообщил Евраев, сейчас в регионе продолжают работать представители министерства обороны РФ и силовых ведомств. Сигнал об отмене беспилотной опасности пока не поступал.

В ночь на 17 мая российская столица подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников. С полуночи до утра был сбит 81 дрон, а за сутки — более 120. В том числе удары затронули Московскую область, там пострадали люди. Три человека получили несовместимые с жизнью травмы. Комментируя ситуацию, в министерстве иностранных дел РФ назвали действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) терактом, совершенным «на деньги еэсовцев». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

