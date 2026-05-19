Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Ярославской области сообщили о попадании БПЛА в промышленный объект

Губернатор Евраев: дрон ВСУ попал в промышленный объект в Ярославской области
Inna Varenytsia/Reuters

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в промышленный объект в Ярославской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Михаил Евраев.

Он рассказал, что область утром подверглась массовой атаке дронов. При этом большинство воздушных целей были нейтрализованы.

«Произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Губернатор обратил внимание, что к текущему моменту на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили движение транспорта. Оно было ограничено в связи с атакой БПЛА.

Как сообщил Евраев, сейчас в регионе продолжают работать представители министерства обороны РФ и силовых ведомств. Сигнал об отмене беспилотной опасности пока не поступал.

В ночь на 17 мая российская столица подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников. С полуночи до утра был сбит 81 дрон, а за сутки — более 120. В том числе удары затронули Московскую область, там пострадали люди. Три человека получили несовместимые с жизнью травмы. Комментируя ситуацию, в министерстве иностранных дел РФ назвали действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) терактом, совершенным «на деньги еэсовцев». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский беспилотник атаковал детский сад в Запорожской области.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!