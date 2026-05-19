Захарова высмеяла планы Литвы по минированию границы с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла планы Литвы по созданию минных полей на границе с Россией. В своем Telegram-канале она прокомментировала намерения Вильнюса в рамках проекта Европейского союза Eastern Flank Watch.

По словам Захаровой, планы властей Литвы можно назвать «полем минном в стране ЕС». Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».

18 мая глава литовского минобороны Робертас Каунас заявил, что в рамках общеевропейского проекта Eastern Flank Watch («Восточный дозор») Вильнюс собирается создать минное поле на границе с Россией.

Министр пояснил, что идея заключается в формировании вдоль литовско-российской границы сдерживающих сил, а если сдерживание не сработает — то полноценной линии обороны. В нее войдут противотанковые средства и мины для противодействия передвижению пехоты.

Ранее стало известно о планах Литвы и Финляндии запустить собственное производство мин.

 
