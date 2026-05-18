В Запорожской области объявили сразу три вида опасности

Ракетную, беспилотную и бомбовую опасность объявили в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, из украинского Кировограда вылетели самолеты — носители ракет Storm Shadow и SCALP. Воздушные суда двигаются на восток, уточняется в заявлении. Рогов предупредил, что они также угрожают Луганской народной республике и Донецкой народной республике.

«Особое внимание по БПЛА (беспилотным летательным аппаратам. — «Газета.RU») — Днепрорудное, Каменка-Днепровская, Мелитополь и Бердянск с пригородами», — добавил общественный деятель.

17 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в значительной части региона после атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропало электричество. В связи с этим объекты критической инфраструктуры были переведены на резервные источники питания. На фоне ремонтно-восстановительных работ, нацеленных на стабилизацию напряжения в сетях электроснабжения, в регионе также наблюдались перебои с водоснабжением.

Ранее беспилотник ВСУ пытался атаковать школу в Запорожской области.