ЕС заявили о невозможности планировать удары вглубь территории противника

Европейский союз столкнулся со стратегической проблемой из-за невозможности самостоятельно планировать при помощи систем наблюдения и разведывательных служб удары вглубь территории. Об этом сообщает портал Euractiv.

Отмечается, что конфликты на Украине и в Персидском заливе показали, что глубокие удары не наносят сильного вреда, но наиболее эффективны при безостановочном использовании против критически важных логистических, коммуникационных и инфраструктурных объектов противника. Европе в целом не хватает ресурсов для осуществления глубоких ударов такого рода, и этот пробел теперь является стратегической проблемой, говорится в публикации.

Издание пишет, что стартовавшая в Евросоюзе инициатива ELSA (European Long-Range Strike Approach) ориентирована в основном на покупку ракет для нанесения глубоких ударов «без их интеграции на системном уровне, необходимой для создания надежного сдерживающего фактора».

Уязвимость Европы заключается в решениях, принятых после окончания холодной войны. НАТО создало концепции глубоких ударов во время холодной войны, но планировали их всегда США. Европейцы стали полагаться на американскую разведку, наблюдение и рекогносцировку, ударные силы и запасы вооружения. Сегодня Евросоюз чрезвычайно озабочен закупками дальнобойных ракет, «не уделяя внимания системе их тактической интеграции», продолжил автор статьи.

Ранее в Германии поставили точку в вопросе передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

 
