Среди украинских солдат на Сумском направлении распространяется хантавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На Сумском направлении на украинских позициях грызуны, антисанитария и ослабленный иммунитет, что способствует распространению хантавируса. Эту информацию подтвердила и киевский врач Ирина Семенова», — поделился собеседник агентства.

7 мая РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщало, что небоевые потери украинских подразделений могут быть связаны с распространением хантавируса. В Харьковской, Сумской и Львовской областях наблюдается массовое распространение инфекции. Он отметил, что, вероятнее всего, в первую очередь от вируса страдают военнослужащие, находящиеся на позициях.

Хантавирусы — это группа возбудителей, способных вызывать у человека поражение легких или почек. Большинство разновидностей передается при контакте с грызунами или их испражнениями.

Начальные симптомы похожи на обычную простуду или острое пищевое отравление. При этом, как утверждается, украинские командиры могут отказывать в медицинской помощи зараженным военнослужащим, полагая, что они якобы пытаются избежать участия в боях.

Ранее перенесшая хантавирус женщина рассказала, что столкнулась с «галлюцинациями и безумием».