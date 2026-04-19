Война США и Израиля против Ирана
Армия

На видео попал подрыв Израилем улицы с жилыми домами в Ливане

РИА: армия Израиля минирует и взрывает улицы с домами в поселениях на юге Ливана
Армия Израиля взорвала целую улицу с домами в пограничном поселении на юге Ливана. Видеозапись атаки публикует РИА Новости.

«Армия противника пользуется десятидневным режимом прекращения огня и, нарушая его, минирует, а затем взрывает дома жителей деревень, расположенных вдоль южной границы», — сказал собеседник агентства.

18 апреля израильские военные атаковали несколько районов на юге Ливана, возложив на «террористов» ответственность за срыв перемирия. По данным Армии обороны Израиля, в ответ на нарушение договоренностей о прекращении огня израильская авиация совместно с сухопутными силами страны нанесла «точечные удары по террористам». Кроме того, артиллерия поразила объекты, которые «использовались для подготовки атак».

До этого президент США объявил о введении десятидневного «режима тишины» между Израилем и Ливаном. По его словам, он лично выступает гарантом достигнутого соглашения и запретил Израилю наносить удары по ливанским поселениям. Перемирие началось в ночь на 17 апреля, однако обе стороны уже успели обвинить друг друга в срыве режима прекращения огня.

Ранее Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана после начала перемирия.

 
