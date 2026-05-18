Суд не стал рассматривать жалобу Тимура Иванова из-за неуплаты пошлины

Суд оставил без движения жалобу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который ранее потребовал через суд отправить его в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как следует из документов, Иванов подал апелляционную жалобу с нарушением требований Кодекса административного судопроизводства — к ней не приложили подтверждение уплаты госпошлины. Суд дал срок до 31 мая 2026 года для устранения недостатков.

Во время заседания Иванов участвовал по видеосвязи из следственного изолятора. Он заявил, что ему не дают возможности «искупить кровью» и отправиться защищать Родину.

Представитель Минобороны РФ в ответ сообщил, что ведомство направило Иванову ответ в установленный законом срок и нарушений не допустило.

В феврале Иванов подал иск к министерству обороны, военному комиссариату Москвы и Единому пункту отбора на контрактную службу. Причиной стало отсутствие ответа на его повторное заявление с просьбой отправить его в зону СВО.

Ранее Тимуру Иванову смягчили условия в СИЗО.

 
