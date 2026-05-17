Иракские БПЛА атаковали Саудовскую Аравию

Средства ПВО (противовоздушной обороны) Саудовской Аравии ликвидировали три дрона, запущенных с иракской территории. Об этом в соцсети X написал официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики.

Он подчеркнул, что военное ведомство оставляет за собой право ответить на атаку «в надлежащее время».

По словам аль-Малики, минобороны примет все необходимые меры, чтобы не допустить попыток нарушения суверенитета Саудовской Аравии и обеспечить безопасность ее жителей.

В апреле этого года министерство иностранных дел королевства вызвало посла Ирака Сафию Талеб ас-Сухаил в связи с обвинениями в обстрелах страны и других государства Персидского залива. Во время передачи ноты протеста заместитель министра Саудовской Аравии по политическим вопросам Сауд ас-Сати указал на важность ответственного подхода иракских властей к угрозам и атакам, которые осуществляются с территории республики.

