Военные и полиция Финляндии искали дрон на границе с Россией

Станислав Красильников/РИА Новости

Финские военные и сотрудники полиции в ночь на 17 мая искали дрон в общине Леми в Южной Карелии. Об этом сообщает Yle.

Очевидец утверждает, что поисковой вертолет летел медленно и низко, освещая местность прожектором, а после приземлился в поле в Кууканниеми.

По данным издания, поисковая операция началась приблизительно в 0:30 и продолжалась около часа.

В Силах обороны Финляндии подтвердили проведение операции.

В публикации отмечается, что военные усилили контроль на восточной границе.

Полиция также присутствовала на месте ночных поисков в Леми, сообщили в ситуационном центре полиции Юго-Восточной Финляндии.

До этого сообщалось, что на юго-востоке Финляндии подняли истребители Hornet на фоне экстренного предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве страны. Отмечается, что тревогу подняли в приграничных районах Латвии. Силы обороны Финляндии подтвердили Yle, что меры по контролю были усилены.

Ранее Украина извинилась перед странами Балтии и Финляндией за падение дронов.

 
