Российский боец рассказал, как нательный крестик спас его в бою в ДНР

Нательный крестик спас жизнь бойцу ВС России в бою под Котлино в ДНР

Заместитель командира роты группировки войск «Центр» Евгений Уваров, что нательный крестик спас ему жизнь во время штурма в районе Котлино в Донецкой народной республике. Об этом пишет РИА Новости.

Так, в конце января этого года его подразделение штурмовало район шахты, где располагались позиции противника. Во время боя у него закончился боекомплект, после чего он отправился за пополнением к своим товарищам. По пути Уваров случайно оказался у насосной станции, где, как выяснилось позже, скрывались двое солдат Вооруженных сил Украины.

«Первая пуля попала в кисть, вторая — в локоть, а еще одна зашла над плитой бронежилета и попала в крестик, и тот спас мне жизнь», — сказал Уваров.

После ранения боец смог покинуть здание и добраться до своих позиций. Первую помощь, как уточнил военный, оказал себе самостоятельно по пути. Позже ему помогли сослуживцы — до них Уваров добирался уже ползком.

Он уточнил, что тот самый нательный крестик был полностью разрушен после попадания пули.

