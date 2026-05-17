В Ростовской области рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА

Детский оздоровительный комплекс в Ростовской области получил повреждения в результате атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) утром сбили дроны в Азовском и Неклиновском районах. Часть воздушных целей нейтрализовали в небе над Таганрогом.

«Вновь не обошлось без последствий на земле. <...> В селе Натальевка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru») повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник». Возгорания не было», — рассказал губернатор.

Он уточнил, что сейчас на территории учреждения проводится мероприятие.

Информация о пострадавших не поступала. На местах происшествий работают специалисты оперативных служб, Слюсарь держит ситуацию на личном контроле.

Как отметил губернатор, в Ростовской области по-прежнему действует беспилотная опасность. В связи с этим он призвал граждан соблюдать осторожность.

Дежурные средства ПВО в ночь на 17 мая перехватили 556 украинских дронов самолетного типа над территорией России. Несколько беспилотников сбили над акваториями Черного и Азовского морей. Другие БПЛА уничтожили в столичном регионе, Краснодарском крае, Крыму и 12 областях, включая Ростовскую.

Ранее в Москве из-за атаки беспилотников пострадали более 10 человек.

 
