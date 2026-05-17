Война США и Израиля против Ирана
На Западе раскрыли ситуацию с французскими миротворцами на Украин

Аналитик Бо: Франция не сможет разместить миротворцев на Украине, это ребячество
У претензий на размещение французских миротворцев на Украине и в Иране нет здравого смысла. Об этом заявил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube-канале.

«Не понимаю, как Франция могла бы вмешаться на Украине и в Иране. Россия одерживает верх. Даже если предположить, что иранцы и русские согласятся на миротворцев, почему они должны принять силы из враждебных им государств?», — сказал аналитик.

Бо также указал на непрофессионализм дипломатии европейских стран, назвав заявления чиновников «ребячеством».

«Когда слушаешь глав МИД всех этих стран, понимаешь, что они не имеют ни интеллектуальной глубины, ни исторического понимания», — резюмировал экс-советник НАТО.

До этого член государственного совета Франции Арно Кларсфельд заявил, что Европа должна искать компромисс с Россией и учитывать ее интересы на Украине, в первую очередь в Донбассе и Одессе.

Ранее СМИ рассказали о милитаризации сознания европейцев.

 
