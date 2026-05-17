Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

ВСУ оставили без света жителей Запорожской области

Балицкий: значительная часть Запорожской области осталась без света из-за ВСУ
Alina Smutko/Reuters

Частичное отключение света произошло в Запорожской области после атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Отключения затронули значительную часть региона. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания», — написал губернатор.

По его словам, сейчас в регионе продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Специалисты принимают необходимые меры для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, получивших повреждения из-за действий ВСУ.

15 мая без света остались жители Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области. Электричество пропало после атаки украинских войск. Как рассказали в местной администрации, ВСУ нанесли удар по подстанции в одном из сел. Никто из людей не пострадал, при этом 3 373 абонента в населенных пунктах Днепровка и Новое Водяное оказались обесточены.

Накануне украинский дрон-камикадзе пытался атаковать школу в городе Васильевке в Запорожской области. Балицкий заявил, что беспилотник не взорвался. Тем не менее на место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб.

Ранее Путин наградил чиновника, спасавшего детей при атаке ВСУ на Запорожскую область.

 
Теперь вы знаете
Как получить маткапитал на покупку дома в 2026 году и дадут ли выплату на дачу, недострой и участок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!