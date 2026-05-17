ВСУ оставили без света жителей Запорожской области

Частичное отключение света произошло в Запорожской области после атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Отключения затронули значительную часть региона. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания», — написал губернатор.

По его словам, сейчас в регионе продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Специалисты принимают необходимые меры для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, получивших повреждения из-за действий ВСУ.

15 мая без света остались жители Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области. Электричество пропало после атаки украинских войск. Как рассказали в местной администрации, ВСУ нанесли удар по подстанции в одном из сел. Никто из людей не пострадал, при этом 3 373 абонента в населенных пунктах Днепровка и Новое Водяное оказались обесточены.

Накануне украинский дрон-камикадзе пытался атаковать школу в городе Васильевке в Запорожской области. Балицкий заявил, что беспилотник не взорвался. Тем не менее на место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб.

Ранее Путин наградил чиновника, спасавшего детей при атаке ВСУ на Запорожскую область.