Ветеран СВО рассказала, как сын ушел на фронт вслед за ней

Медсестра-доброволец Елена Колош рассказала о службе на СВО рядом с сыном
Ветеран спецоперации Елена Колош с позывным «Гера» рассказала РИА Новости, что первой отправилась на фронт, а позже ее сын последовал за ней и попал служить в ту же часть.

54-летняя Колош до участия в спецоперации работала операционной медсестрой и медсестрой-анестезистом. По ее словам, она не рассчитывала, что ее примут добровольцем, однако ее медицинские навыки оказались востребованы.

«Гера» объяснила, что не могла оставаться в стороне, поскольку ее бабушка три с половиной года участвовала в Великой Отечественной войне. Она рассказала, что с детства слушала истории о войне и всегда гордилась бабушкой и ее наградами.

По словам Колош, в ее семье сильны патриотические взгляды, поэтому сын ждал мобилизации. Однако женщина решила отправиться первой, предполагая, что позже к ней может присоединиться и сын. В итоге он действительно ушел на фронт и по распределению оказался в той же воинской части.

Колош рассказала, что они находились примерно в семи километрах друг от друга, но виделись крайне редко. По ее словам, за два года службы у нее сохранилось всего восемь или девять совместных фотографий с сыном — именно столько раз им удалось встретиться, несмотря на близкое расположение.

Ранее сообщалось, что участник СВО почти год считался пропавшим без вести.

 
