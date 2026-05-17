Более полутысячи украинских БПЛА перехватили над Россией за ночь

В России за прошедшую ночь сбили более полутысячи дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, атаки отражали в период с 22:00 мск 16 мая до 7:00 мск 17 мая.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями двух морей — Азовского и Черного. Также дроны были ликвидированы в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и 12 областях. Среди них — Ростовская, Белгородская, Тверская, Калужская, Липецкая, Орловская, Псковская, Смоленская, Воронежская, Брянская, Тульская и Курская.

Рано утром 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства ПВО в течение суток сбили более 120 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российскую столицу. Как отметил градоначальник, отражение массированной атаки ВСУ на город все еще продолжается.

Ранее в Московской области из-за атаки беспилотников пострадали мирные жители.