Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Более полутысячи украинских БПЛА перехватили над Россией за ночь

Минобороны России: средства ПВО ночью уничтожили 556 украинских дронов
Евгений Биятов/РИА Новости

В России за прошедшую ночь сбили более полутысячи дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, атаки отражали в период с 22:00 мск 16 мая до 7:00 мск 17 мая.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями двух морей — Азовского и Черного. Также дроны были ликвидированы в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и 12 областях. Среди них — Ростовская, Белгородская, Тверская, Калужская, Липецкая, Орловская, Псковская, Смоленская, Воронежская, Брянская, Тульская и Курская.

Рано утром 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства ПВО в течение суток сбили более 120 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российскую столицу. Как отметил градоначальник, отражение массированной атаки ВСУ на город все еще продолжается.

Ранее в Московской области из-за атаки беспилотников пострадали мирные жители.

 
Теперь вы знаете
Строительство АЭС в Иране, взрыв заправки в Пятигорске и новые условия выплат беременным. Главное за 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!