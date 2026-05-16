В Тель-Авиве прошел антиправительственный митинг

Сотни израильтян вышли на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция протеста прошла на театральной площади. На площади собрались сторонники левого политического спектра, которые выступили против политики правого правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху​​​. Митингующие призвали к досрочным выборам и защите демократических ценностей.

В конце марта в нескольких крупных городах Израиля люди вышли на улицы, протестуя против военных действий против Ирана. The Times of Israel уточняет, что антивоенные митинги прошли в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Беэр-Шеве. Полиция задержала на демонстрациях 18 человек: 15 — в Тель-Авиве, еще пятерых — в Хайфе.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Ранее Иран обвинил США, Израиль и Европу в организации протестов в республике.