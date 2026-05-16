Пушилин рассказал о последствиях и пострадавших после атак ВСУ в ДНР

Пушилин: подросток погиб при атаках в ДНР, ранены еще десять человек

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак ВСУ погиб один ребенок, еще десять мирных жителей получили ранения.

По его словам, в Шахтерске при детонации взрывоопасного предмета 16-летний подросток получил несовместимые с жизнью травмы. Еще один ребенок — 13-летний мальчик — получил ранения средней тяжести.

На трассе Донецк — Горловка в Ясиноватском муниципальном округе беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в результате чего пострадал 33-летний мужчина. В Углегорске после удара БПЛА тяжелые ранения получила 64-летняя женщина, также пострадал 50-летний мужчина.

На трассе Светлодарск — Дебальцево дрон атаковал еще один гражданский автомобиль. Тяжелые ранения получили 46-летняя женщина и 66-летний мужчина, пострадал также 34-летний мужчина. В Центрально-Городском районе Горловки после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадали трое мужчин в возрасте 26, 27 и 28 лет.

Пушилин сообщил, что всем раненым оказывают медицинскую помощь. Также, по его словам, повреждения получили жилой дом, объект гражданской инфраструктуры, грузовик и три легковых автомобиля в округах Енакиево, Дебальцево и Горловка.

Ранее при атаке дронов на Горловку пострадали девочка и мужчина.