США заявили о продлении перемирия между Ливаном и Израилем

Пиготт: перемирие между Ливаном и Израилем продлевается на 45 дней

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном продлевается на 45 дней. Об этом в соцсети X сообщил представитель Госдепа США Томми Пиготт.

«Перемирие от 16 апреля будет продлено на 45 дней, чтобы обеспечить дальнейший прогресс», — написал он.

Представитель Госдепа добавил, что 14 и 15 мая в США прошли продуктивные переговоры между Израилем и Ливаном.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан имеют большой шанс договориться о мире. По его словам, встреча послов Израиля и Ливана в Белом доме прошла «очень хорошо».

Во время встречи в Овальном кабинете Трамп отметил, что «им нужно думать о Хезболле», так как поддерживаемая Ираном группировка выступает против переговоров, и с момента вступления в силу первоначального соглашения о прекращении огня в прошлую пятницу обе стороны неоднократно нарушали его условия.

Ранее сообщалось, что двух израильских военных арестуют на 30 дней за осквернение статуи Иисуса в Ливане.