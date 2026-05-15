Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Армия

В российской армии выросла численность политработников

Горемыкин: численность политработников в армии РФ выросла более чем в три раза
Владимир Баранов/РИА «Новости»

Новые должности появились в войсках для обеспечения боевой устойчивости личного состава. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» рассказал начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

Он подчеркнул, что общая численность военно-политических органов возросла более чем в три раза.

По его словам, военно-политическую работу в группировках войск организуют специалисты военно-политических органов всех уровней управления.

Горемыкин добавил, что наращивание военно-политической пропаганды и агитации достигается применением лекторских групп министерства обороны РФ, агитационно-пропагандистских и фронтовых творческих бригад.

До этого замначальника пункта отбора на военную службу по контракту города Москвы старший лейтенант Артем Левыкин заявил, что отбор российских граждан для прохождения военной службы по контракту в войска беспилотных систем проводится ежедневно.

Ранее в России резко вырос набор студентов в военные вузы.

 
Теперь вы знаете
Ветераны СВО в оборонке, сокращение удаленки и резкое подорожание морепродуктов. Главное за 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!