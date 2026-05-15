В российской армии выросла численность политработников

Горемыкин: численность политработников в армии РФ выросла более чем в три раза

Новые должности появились в войсках для обеспечения боевой устойчивости личного состава. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» рассказал начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

Он подчеркнул, что общая численность военно-политических органов возросла более чем в три раза.

По его словам, военно-политическую работу в группировках войск организуют специалисты военно-политических органов всех уровней управления.

Горемыкин добавил, что наращивание военно-политической пропаганды и агитации достигается применением лекторских групп министерства обороны РФ, агитационно-пропагандистских и фронтовых творческих бригад.

До этого замначальника пункта отбора на военную службу по контракту города Москвы старший лейтенант Артем Левыкин заявил, что отбор российских граждан для прохождения военной службы по контракту в войска беспилотных систем проводится ежедневно.

Ранее в России резко вырос набор студентов в военные вузы.