Россия готовится развернуть ядерную торпеду «Посейдон»

Asia Times: РФ готовится развернуть ядерную торпеду «Посейдон» на «Хабаровске»
Размещение ядерной торпеды «Посейдон» на борту подлодки «Хабаровск», как утверждается, способно существенно изменить баланс сил в сфере подводной обороны. Об этом сообщает Asia Times.

В публикации отмечается, что размещение «Посейдона» на «Хабаровске» может стать важным элементом сдерживания и подводной войны.

Издание подчеркивает, что ядерные торпеды создавались для преодоления систем противоракетной обороны, а также способны представлять серьезную угрозу прибрежным городам, инфраструктуре и авианосным группировкам.

До этого президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», председатель научно-экспертного совета Морской коллегии Михаил Ковальчук рассказал, что создание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон» стало результатом фундаментальных исследований, которые отечественные ученые начали еще в конце 1940-х годов.

Ранее в США заявили, что Трамп был сбит с толку тестами «Буревестника» и «Посейдона».

 
