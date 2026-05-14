Шойгу рассказал о положении ВС РФ в зоне СВО

Войска России в ходе специальной военной операции (СВО) уверенно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, передает РИА Новости.

«В настоящее время российские Вооруженные силы прочно владеют стратегической инициативой и уверенно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения», — подчеркнул он.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе проведения саммита Европейского политического сообщества в Ереване предупредил лидеров государств Европы о предстоящем российском наступлении.

Он также попросил западных партнеров ускорить поставки систем противовоздушной обороны и зенитных ракет в связи с беспокойством о предстоящих новых массированных ударах России по территории республики, которые могут иметь критическое значение для Киева.

