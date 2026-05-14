Обвиняемый во взятке экс-зампред правительства Подмосковья ушел на СВО

Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, который обвиняется во взяточничестве и легализации преступных доходов, находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО), где выполняет боевые задачи. Перед этим он заключил контракт с министерством обороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, Михаил Мясников, Александр Худов и Сергей Дворянчиков, которые также являются фигурантами уголовного дела, поступили аналогично. При этом Дворянчиков ушел на СВО еще на стадии предварительного следствия, остальные — когда материалы дела уже поступили в подмосковный суд для рассмотрения по существу.

Как отметил источник, Бронштейн признал вину в инкриминируемых ему преступлениях и раскаялся в содеянном, попросив предоставить ему возможность искупить свою вину в зоне боевых действий.

13 мая сообщалось, что Красногорский городской суд приговорил к срокам от 7 лет до 8 лет 3 месяцев руководителей образовательных организаций — трех фигурантов дела Бронштейна. Андрей Лубский, Иван Андреенко и Мария Потапова обвиняются в получении двух особо крупных взяток и легализации полученных преступным путем денежных средств.

По версии следствия, в июне 2024 года, находясь на посту первого зампреда правительства Подмосковья, Бронштейн через посредника – ректора вуза – получил взятку в размере 25 миллионов рублей от генерального директора компании за содействие в беспрепятственном участии в тендере на закупку интерактивных панелей для образовательных учреждений, за подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство в его служебной деятельности.

С 2018 года Бронштейн находился на государственной службе в Московской области, а с 2021-го он занимал пост министра образования региона.

