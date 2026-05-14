ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб человек

Оперштаб: ВСУ атаковали Белгородскую область, один человек погиб, трое пострадали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, один человек погиб.

«В Грайворонском округе в селе Головчино FPV-дрон ударил по территории частного дома. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

В том же селе еще один мужчина получил осколочные ранения головы и ног, его госпитализировали.

В Шебекинском округе в селе Бершаково при детонации дрона двое мужчин получили акубаротравмы и осколочные ранения лица, пострадавших доставили в больницу.

Утром 14 мая в Минобороны РФ рассказали, что минувшей ночью над территорией России перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА самолетного типа. Часть дронов ликвидировали в Московском регионе и Крыму. Также воздушные цели были нейтрализованы в 10 областях — Курской, Тверской, Новгородской, Ростовской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Брянской и Калужской.

