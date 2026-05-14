На Украине предупредили о росте преступности после завершения конфликта с Россией

На Украине вырастет преступность после возвращения военнослужащих ВСУ к мирной жизни в случае завершения конфликта. Об этом заявил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в интервью украинской журналистке Татьяне Гончаровой, опубликованном на ее YouTube-канале.

«После окончания боевых действий криминал поднимется... К сожалению, когда возвращаются люди с оружием, имевшие боевой опыт (количество преступлений увеличивается. — «Газета.Ru»). Мы можем вспомнить 90-е: «афганцы», «бригады» и все остальное», — сказал Смелянский.

По его словам, в первую очередь под угрозу попадут старики, «хранящие деньги под подушкой». В связи с этим глава «Укрпочты» выразил мнение, что в стране необходимо снижать количество наличных денег в обращении.

14 мая глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что конфликт на Украине невозможно закончить «исключительно на поле боя». Он отметил, что «пришло время» положить ему конец и «перейти к дипломатии».

