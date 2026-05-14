Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Армия

ВС России нанесли удары по «селу олигархов» на Украине

Подпольщик Лебедев: армия РФ нанесла удар по «селу олигархов» под Киевом
Сергей Мирный/РИА Новости

«Село олигархов» и авиазавод в районе Киева стали основными целями ударов ВС РФ в ночь на 14 мая. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«Там расположены одни из самых дорогих особняков украинского олигархата: особняк Ахметова, особняк Клюевых, имение Юры Енакиевского и другая провластная элита, а также частные острова, искусственно созданные в Днепре», — написал он.

По его словам, в ночь на 14 мая Вооруженные силы России осуществили крупномасштабный комбинированный удар, использовав 64 ракеты различных типов и беспилотники.

Удары пришлись по авиаремонтному заводу в Жулянах, инфраструктуре аэродрома Борисполь и тренировочной базе спецназа рядом с аэродромом в юго-западном Киеве. Также в столице Украины под удар попал колл-центр телефонных мошенников.

14 мая национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что электроснабжение было нарушено в Киеве и еще в девяти областях Украины из-за ударов по объектам инфраструктуры.

Ранее Минобороны РФ заявило об ударах по оборонным предприятиям Украины.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!