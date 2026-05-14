ВС России нанесли удары по «селу олигархов» на Украине

«Село олигархов» и авиазавод в районе Киева стали основными целями ударов ВС РФ в ночь на 14 мая. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«Там расположены одни из самых дорогих особняков украинского олигархата: особняк Ахметова, особняк Клюевых, имение Юры Енакиевского и другая провластная элита, а также частные острова, искусственно созданные в Днепре», — написал он.

По его словам, в ночь на 14 мая Вооруженные силы России осуществили крупномасштабный комбинированный удар, использовав 64 ракеты различных типов и беспилотники.

Удары пришлись по авиаремонтному заводу в Жулянах, инфраструктуре аэродрома Борисполь и тренировочной базе спецназа рядом с аэродромом в юго-западном Киеве. Также в столице Украины под удар попал колл-центр телефонных мошенников.

14 мая национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что электроснабжение было нарушено в Киеве и еще в девяти областях Украины из-за ударов по объектам инфраструктуры.

Ранее Минобороны РФ заявило об ударах по оборонным предприятиям Украины.