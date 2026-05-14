Российский путешественник трагически погиб при атаке ВСУ на пути в Южную Америку

Российский путешественник Саша Конь погиб в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, трагедия произошла накануне в селе Старая Погощь. Житель Ставрополья шел пешком из России в Южную Америку. За собой он тащил 300-килограммовый дом на колесах, за что и получил прозвище Конь.

В SHOT сообщили, что 37-летний путешественник получил серьезную травму головы от удара FPV-дрона. Он скончался на месте происшествия. На снимках, появившихся в сети, можно увидеть, что мужчина лежит на земле у своей повозки. Возле головы у него кровь.

По данным Baza, свой путь мужчина начал в Рязанской области, где в одном из автосервисов ему собрали передвижной дом. Накануне путешественник добрался до Брянской области. Местные жители делали фото и видео с ним и подбадривали путника.

13 мая при атаке ВСУ в деревне Антоновка Брянской области были ранены два мирных жителя: мужчина и женщина. Их доставили в больницу. Кроме того, повреждения получили восемь жилых домов и гражданский автомобиль. В хозяйственной постройке произошло возгорание, его оперативно потушили.

