Мантуров раскрыл сферы применения лазеров в России

Лазерные технологии используются в России в области вооружения и военной техники. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

«Сегодня лазерными лучами поражается, в том числе, беспилотная авиация. Мощность лазерных установок варьируется — от 4 до 90 кВт», — сказал он.

Мантуров уточнил, что такими средствами защитами в России обеспечивают защиту критической инфраструктуры.

Утром 14 мая в Минобороны РФ рассказали, что ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА самолетного типа. Атаку отражали с 21:00 мск 13 мая до 7:00 мск 14 мая. Часть дронов ликвидировали в столичном регионе и Крыму. Также воздушные цели были нейтрализованы в 10 областях — Курской, Тверской, Новгородской, Ростовской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Брянской и Калужской.

Всего за прошедшие сутки российскими ПВО были уничтожены 400 украинских БПЛА.

Ранее беспилотники атаковали Новгородскую область.