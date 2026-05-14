В Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки дронов и снарядов ВСУ

Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили почти 400 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS <...> и 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что комплексы HIMARS производятся в Соединенных Штатах.

Утром 14 мая в Минобороны РФ рассказали, что ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА самолетного типа. Атаку отражали с 21:00 мск 13 мая до 7:00 мск 14 мая. Часть дронов ликвидировали в столичном регионе и Крыму. Также воздушные цели были нейтрализованы в 10 областях — Курской, Тверской, Новгородской, Ростовской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Брянской и Калужской.

Позднее губернатор Новгородской области Александр Дронов рассказал, что над регионом сбили три беспилотника. На этом фоне он напомнил жителям, что приближаться к фрагментам БПЛА в случае их обнаружения нельзя. В такой ситуации необходимо звонить в экстренные службы.

Ранее в Белгородской области перехватили украинский БПЛА с надписью «с любовью для жителей».

 
