На Украине предложили ввести цифровые повестки

Нардеп Заремский предложил ввести цифровые повестки и ежегодные военные сборы
Народный депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Заремский внес в Верховную раду два законопроекта, предлагающих перевести повестки в цифровой формат и обязать украинцев ежегодно проходить месячную военную подготовку. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Заремский также предлагает компенсировать работодателям время, которое сотрудники тратят на учебные сборы. Кроме того, он хочет провести реформу территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине). Он считает, что военкомы не должны задерживать людей: они обязаны помогать им с оформлением документов и консультировать. При этом ответственность за нарушения для самих ТЦК депутат предложил усилить.

Однако депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что у этих инициатив нет шансов на принятие. По его словам, это пиарные законопроекты, которые даже не будут рассмотрены в комитете.

«Не нужно нервничать из-за громких заголовков, ничего этого не будет», — написал он в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что Минобороны Украины хочет заменить ТЦК на офисы комплектования и сопровождения. Ожидается, что офисы комплектования будут отвечать за учет, рекрутинг и оформление граждан на службу в армии. Офисам сопровождения поручат решать вопросы, связанные с выплатами и социальной поддержкой военнослужащих и членов их семей.

Ранее в Виннице подросток пострадал во время мобилизации сотрудниками ТЦК его отца.

 
