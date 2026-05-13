Ким Чен Ын проинспектировал работу военных заводов Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с инспекцией ряд предприятий военно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава государства ознакомился с ходом выполнения задач военного производства в первом полугодии нынешнего года и указал на имеющиеся недостатки в структуре оборонной промышленности, производственных системах и сооружениях. В связи с этим он подчеркнул, что следует модернизировать производственную структуру, рационально располагать производственные процессы, оптимизировать техническое управление и работу с квалифицированными кадрами, обновлять хозяйственное снабжение трудовых коллективов и непрерывно повышать эффективность производства. Также необходимо подходить к контролю произведенной продукции на научной и современной основе.

Ким Чен Ын поставил важные задачи по налаживанию производства высокоточных многоцелевых, специальных и учебных боеприпасов к стрелковому оружию в соответствии со спросом на них.

Лидер Северной Кореи выразил благодарность «патриотической самоотверженности» работников оборонной промышленности, которые рекордно увеличили производство снарядов и патронов, внося тем самым весомый вклад в укрепление боеспособности вооруженных сил страны.

