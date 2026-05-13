Ким Чен Ын проинспектировал работу военных заводов Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с инспекцией ряд предприятий военно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава государства ознакомился с ходом выполнения задач военного производства в первом полугодии нынешнего года и указал на имеющиеся недостатки в структуре оборонной промышленности, производственных системах и сооружениях. В связи с этим он подчеркнул, что следует модернизировать производственную структуру, рационально располагать производственные процессы, оптимизировать техническое управление и работу с квалифицированными кадрами, обновлять хозяйственное снабжение трудовых коллективов и непрерывно повышать эффективность производства. Также необходимо подходить к контролю произведенной продукции на научной и современной основе.

Ким Чен Ын поставил важные задачи по налаживанию производства высокоточных многоцелевых, специальных и учебных боеприпасов к стрелковому оружию в соответствии со спросом на них.

Лидер Северной Кореи выразил благодарность «патриотической самоотверженности» работников оборонной промышленности, которые рекордно увеличили производство снарядов и патронов, внося тем самым весомый вклад в укрепление боеспособности вооруженных сил страны.

20 апреля сообщалось, что Ким Чен Ын присутствовал при пуске северокорейских баллистических ракет.

Ранее КНДР приняла новый «ядерный» закон на случай угрозы жизни Ким Чен Ыну.

 
