В ДНР вынесли обвинительный приговор белорусскому наёмнику ВСУ

В Донецкой народной республике заочно приговорили к длительному лишению свободы воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданина Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда ДНР.

В ходе следствия и судебного разбирательства было выявлено, что гражданин Белоруссии прибыл на территорию Украины для участия в боевых действиях в качестве наемника украинской армии, надеясь получить за это значительное материальное вознаграждение.

Суд признал белоруса виновным в наемничестве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13,5 лет в колонии строгого режима, а также конфисковал полученные в результате совершения преступления деньги в размере 3,734 млн рублей.

Судебное заседание проходило заочно в закрытом режиме.

