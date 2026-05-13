В ДНР вынесли обвинительный приговор белорусскому наёмнику ВСУ

Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Донецкой народной республике заочно приговорили к длительному лишению свободы воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданина Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда ДНР.

В ходе следствия и судебного разбирательства было выявлено, что гражданин Белоруссии прибыл на территорию Украины для участия в боевых действиях в качестве наемника украинской армии, надеясь получить за это значительное материальное вознаграждение.

Суд признал белоруса виновным в наемничестве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13,5 лет в колонии строгого режима, а также конфисковал полученные в результате совершения преступления деньги в размере 3,734 млн рублей.

Судебное заседание проходило заочно в закрытом режиме.

29 апреля сообщалось, что суд в ДНР заочно вынес приговор гражданину США Майклу Киту Гарсии Бриголе за участие в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее в России спрогнозировали вооруженные бунты иностранных наемников в рядах ВСУ.

 
© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

