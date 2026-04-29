В ДНР заочно осудили американского наемника

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно вынес приговор гражданину США Майклу Киту Гарсии Бриголе за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, 32-летнего мужчину признали виновным по статье 359 «Наемничество» УК РФ.

Суд и следствие установили, что Бригола вступил в состав Интернационального легиона и прошел военную подготовку на тренировочной базе Вооруженных сил Украины (ВСУ). До зимы 2023 года мужчина воевал против ВС РФ, получив за это более 675 тысяч рублей.

Бригола был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

27 апреля военный корреспондент агентства International Reporters Лоран Брайар сообщил, что общее количество иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, составляет до 25 тыс. человек.

По его словам, наемники прибывают на Украину из 107 государств. При этом в списках Брайара больше всего указано информации о воюющих гражданах Колумбии — 1 725 человек. Следом по числу профилей идут Бразилия (631) и Соединенные Штаты (599). Также у военкора имеются данные о наемниках из Великобритании, Канады, Польши, Грузии, Франции, Белоруссии и России.

Ранее в России спрогнозировали вооруженные бунты иностранных наемников в рядах ВСУ.

 
