В Белоруссии предостерегли Европу от размещения войск у границ

Гайдукевич: появление европейских войск рядом с Белоруссией несет риски для ЕС

Размещение европейских войск на границе с Белоруссией несет риски в первую очередь самому Европейскому союзу. Об этом заявил РИА Новости зампред постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.

Накануне Минобороны Польши сообщило, что американская делегация во главе с замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томасом Динанно проведет обследование местности на польско-белорусской границе.

Гайдукевич подчеркнул, что Минск будет следить за всеми действиями европейских войск на границе. По его словам, в ЕС должны четко понимать, что их могут использовать как инструмент, чтобы начать войну на континенте.

Парламентарий напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин неоднократно предостерегали, что в случае военных действий в отношении республики, будут применены все силы и средства, имеющиеся в арсенале у Союзного государства.

Гайдукевич добавил, что появление российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии и все, что делается для обороноспособности государства, направлено на предотвращение войны.

Ранее Лукашенко заявил, что арсенал оружия России и Белоруссии достиг рекордного уровня.