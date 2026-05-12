В Оренбургской области отразили атаку дронов ВСУ

В Оренбургской области средства противовоздушной обороны отразили атаку девяти беспилотников Вооруженных сил Украины. Пострадавших нет, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Солнцев.

«К сожалению, при уничтожении вражеской цели от фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге, кроме жилого дома, пострадали расположенные рядом школа и детский сад. Там частично выбиты стекла», — написал он.

Губернатор уточнил, что строители уже приступили к восстановительным работам. На время ремонта обучение будет проходить дистанционно. Дети смогут посещать другое учреждение, заключил Солнцев.

До этого глава Оренбурга Альберт Юмадилов сообщил, что три квартиры оказались повреждены в результате атаки украинских беспилотников на многоквартирный дом в столице региона. По его словам, восстановительные работы начнутся уже сегодня. Юмадилов отметил, что обошлось без пострадавших.

12 мая жителей области предупредили об угрозе атаки беспилотников. Глава региона Евгений Солнцев сообщил, что был введен план «Ковер», в связи с этим аэропорт в Оренбурге приостановил прием и отправку самолетов.

