Власти Оренбурга раскрыли последствия атаки ВСУ на город

Мэр Юмадилов: три квартиры повреждены после удара БПЛА по дому в Оренбурге
Три квартиры оказались повреждены в результате атаки украинских беспилотников на многоквартирный дом в Оренбурге. Об этом сообщил глава Оренбурга Альберт Юмадилов в «Максе».

По его словам, восстановительные работы начнутся уже сегодня.

«Начнем с установки стекол. Потребуется ремонт в трех квартирах», — написал он.

Юмадилов отметил, что до завершения работы оперативных служб в доме не будет электричества.

Градоначальник добавил, что обошлось без пострадавших.

12 мая жителей Оренбургской области предупредили об угрозе атаки беспилотников. Глава региона Евгений Солнцев сообщил, что был введен план «Ковер», в связи с этим аэропорт в Оренбурге приостановил прием и отправку самолетов.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российская армия зеркально реагировала на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время действия перемирия в период с 8 по 11 мая. Всего в указанные даты в зоне проведения специальной военной операции (СВО) зарегистрировали 30 383 случая нарушения перемирия со стороны Украины, говорится в сообщении.

Ранее украинский дрон атаковал грузовик с дровами для жителей Харьковской области.

 
