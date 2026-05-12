Власти Оренбурга раскрыли последствия атаки ВСУ на город

Три квартиры оказались повреждены в результате атаки украинских беспилотников на многоквартирный дом в Оренбурге. Об этом сообщил глава Оренбурга Альберт Юмадилов в «Максе».
По его словам, восстановительные работы начнутся уже сегодня.
«Начнем с установки стекол. Потребуется ремонт в трех квартирах», — написал он.
Юмадилов отметил, что до завершения работы оперативных служб в доме не будет электричества.
Градоначальник добавил, что обошлось без пострадавших.
12 мая жителей Оренбургской области предупредили об угрозе атаки беспилотников. Глава региона Евгений Солнцев сообщил, что был введен план «Ковер», в связи с этим аэропорт в Оренбурге приостановил прием и отправку самолетов.
До этого в Минобороны РФ заявили, что российская армия зеркально реагировала на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время действия перемирия в период с 8 по 11 мая. Всего в указанные даты в зоне проведения специальной военной операции (СВО) зарегистрировали 30 383 случая нарушения перемирия со стороны Украины, говорится в сообщении.
Ранее украинский дрон атаковал грузовик с дровами для жителей Харьковской области.