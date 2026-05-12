Дрон атаковал коммунальщиков в Херсонской области

Мирошник: шесть работников ЖКХ пострадали при атаке дрона в Алешках
В Алешках Херсонской области дрон атаковал сотрудников коммунальных служб, выполнявших работы по благоустройству. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, украинские беспилотники атаковали бригаду работников ЖКХ около 10:00 на улице Голопристанской рядом с продовольственным магазином «Ромашка».

Как уточнили местные власти, сотрудники коммунальной организации были одеты в светоотражающие оранжевые жилеты. После сброса боеприпаса ранения различной степени тяжести получили шесть человек.

Всех пострадавших доставили в Алешкинскую центральную районную больницу. Одна из раненых сотрудниц получила несовместимые с жизнь травмы.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что врачи не смогли помочь мужчине, который пострадал во время атаки украинского БПЛА на Новую Нелидовку на прошлой неделе. Удар был нанесен по легковому автомобилю. Врачи до последнего боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.

Ранее ВСУ повредили жилой дом в Оренбургской области.

 
