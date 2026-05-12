ВСУ повредили жилой дом в Оренбургской области

Жилой дом в Оренбурге получил повреждения во время отражения в городе атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал глава Оренбургской области Евгений Солнцев.

«На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что в регионе объявлена воздушная тревога. Солнцев призвал жителей соблюдать рекомендации властей и напомнил, что фото- и видеосъемка дронов запрещена.

12 мая жителей Оренбургской области предупредили об угрозе атаки беспилотников. Глава региона рассказал, что был введен план «Ковер», в связи с этим аэропорт в Оренбурге приостановил прием и отправку самолетов.

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что не стало мужчины, который пострадал во время атаки украинского БПЛА на Новую Нелидовку на прошлой неделе. Удар был нанесен по легковому автомобилю. Врачи до последнего боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.

Ранее украинский дрон атаковал грузовик с дровами для жителей Харьковской области.