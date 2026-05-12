Российские военные рассказали, как «ослепляют» ВСУ советскими мультиками

Российские специалисты создали устройства, которые подменяют изображение для операторов украинских беспилотников советскими мультфильмами. Об этом РИА Новости рассказал офицер 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск Север с позывным «Аристарх».

По его словам, вместо реальной картинки операторам дронов передавались кадры из мультфильмов «Ну, погоди!», «Чебурашка и Гена» и «Следствие ведут Колобки».

Военнослужащий объяснил, что сначала система перехватывала сигнал и определяла, свой летит беспилотник или чужой. После этого оператору противника отправлялось изображение с мультфильмами, из-за чего он переставал видеть маршрут полета, а дрон в итоге падал.

Как рассказал «Аристарх», такая система подавления беспилотников с помощью подмены изображения получила название «Маркер Герц». Он уточнил, что участвовал в разработке устройства, когда руководил специализированной мастерской.

По словам офицера, специалисты также тестировали другое компактное и мощное устройство под названием «Зеркало».

Ранее группировка «Север» поражала стоянки автомобилей ВСУ в Сумской области с помощью дронов «Ланцет».