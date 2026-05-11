ВСУ в условиях перемирия перебросили наемников под Харьков

РИА Новости: ВСУ перебросили элитные подразделения на Харьковское направление
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне трехдневного перемирия перебросили иностранных наемников на Харьковское направление. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Враг перебросил <...> несколько элитных подразделений, в том числе из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады и полка «Р.У.Г» корпуса «Хартия», укомплектованного в том числе иностранными наемниками», — сообщил источник агентства.

Москва и Киев договорились о перемирии с 9 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. С соответствующей просьбой к сторонам конфликта обратился президент Соединенных Штатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

7 мая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военнослужащие поразили крупный склад с боеприпасами ВСУ в поселке Малая Даниловка, расположенном в Харьковской области. Хранилище было размещено прямо среди жилой застройки, Вооруженные силы РФ ударили по нему с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Ранее уничтожение ремонтно-эвакуационной машины ВСУ в Харьковской области попало на видео.

 
