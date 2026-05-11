В Британии захотели переделать форму женщин-моряков из-за одной детали

Королевский военно-морской флот Великобритании подвергся критике из-за планов потратить до 200 тыс. фунтов стерлингов на изменение женской формы. Об этом сообщает The Times со ссылкой на внутренний документ.

По данным издания, в ВМС решили изменить расположение пуговиц на форме женщин-моряков, поскольку сочли нынешний дизайн неуместным. В ведомстве обратили внимание, что пуговицы находятся на уровне сосков.

Как пишет газета, на перешив формы планируют направить около £200 тыс., что эквивалентно примерно $270 тыс.

Решение вызвало недовольство среди военнослужащих на фоне проблем с финансированием оборонной сферы. Ранее британскому военному руководству предложили искать способы экономии из-за дефицита оборонных расходов, который в ближайшие четыре года может составить £28 млрд.

Источник в ВМС назвал идею тратить деньги на подобные изменения абсурдной. При этом он отметил, что расположение пуговиц на форме давно становилось поводом для насмешек в армии.

Ранее британскому минобороны предписали сократить расходы на 3,5 млрд из-за дефицита бюджета.