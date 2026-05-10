Под Одессой мужчина с ножом порезал военкомов после просьбы показать документы

В Одесской области мужчина порезал ножом двух военкомов. Об этом пишет в соцсетях местный ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата).

Там сообщили, что нападение произошло в селе Байбузовка Подольского района. Военкомы остановили мужчину для проверки документов, а он неожиданно достал нож и напал на них.

В посте уточняется, что сотрудники ТЦК получили множественные ножевые ранения. Врачи борются за их жизнь.

Накануне во Львове на западе Украины мужчина взял в заложники 13-летнюю девочку, когда заметил патруль ТЦК. Это случилось на улице Кавалеридзе. При этом 43-летний местный житель распылил слезоточивый газ, схватил девочку, а затем приставил нож к ее шее.

Сотрудникам ТЦК и правоохранительных органов удалось ее освободить. Девочка не пострадала. Схватившего ее мужчину задержали. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Ранее бывший военный подорвал гранату у кафе в Сумской области.

 
