Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Минобороны сообщило об атаках ВСУ по регионам России во время перемирия

Минобороны: ВСУ более 16 тысяч раз нарушили условия перемирия
Anatolii Stepanov/Reuters

Украинские войска, несмотря на режим перемирия, продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям ВС РФ и гражданским объектам в приграничных регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, атакам подверглись Республика Крым, а также Белгородская, Курская, Калужская, Ростовская области и Краснодарский край.

В Минобороны заявили, что ВСУ допустили 16 071 нарушение режима прекращения огня. Российская сторона, как утверждают в ведомстве, продолжает соблюдать перемирие, однако зеркально отвечает на украинские удары.

Также сообщается, что за сутки силы ПВО сбили 98 беспилотников различных типов над территорией Курской области.

Также в Минобороны сообщали, что за сутки ВСУ 676 раз обстреляли позиции российских войск из артиллерии и нанесли 6331 удар с использованием беспилотников.

Ранее депутат Слуцкий объяснил согласие России продлить перемирие с Украиной.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!