Минобороны сообщило об атаках ВСУ по регионам России во время перемирия

Минобороны: ВСУ более 16 тысяч раз нарушили условия перемирия

Украинские войска, несмотря на режим перемирия, продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям ВС РФ и гражданским объектам в приграничных регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, атакам подверглись Республика Крым, а также Белгородская, Курская, Калужская, Ростовская области и Краснодарский край.

В Минобороны заявили, что ВСУ допустили 16 071 нарушение режима прекращения огня. Российская сторона, как утверждают в ведомстве, продолжает соблюдать перемирие, однако зеркально отвечает на украинские удары.

Также сообщается, что за сутки силы ПВО сбили 98 беспилотников различных типов над территорией Курской области.

Также в Минобороны сообщали, что за сутки ВСУ 676 раз обстреляли позиции российских войск из артиллерии и нанесли 6331 удар с использованием беспилотников.

