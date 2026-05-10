Минобороны сообщило о тысячах ударов и атак со стороны ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки 676 раз обстреляли позиции ВС РФ
Dmytro Smolienko/Reuters

За сутки ВСУ 676 раз обстреляли позиции российских войск из артиллерии и нанесли 6331 удар с использованием беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, украинские силы также предприняли восемь атак на позиции ВС РФ.

В Минобороны заявили, что российские военные зеркально реагировали на нарушения перемирия. В ответ ВС РФ наносили удары по огневым позициям и поражали пункты управления беспилотниками.

Президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии на спецоперации в честь Дня Победы. Позднее стало известно, что Россия и Украина договорились продлить перемирие между Россией и Украиной.

Тем не менее ВСУ допустили 16071 нарушений перемирия, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российская сторона режим прекращения огня соблюдает, но зеркально отвечает на украинские удары. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории. Силы ПВО за прошлые сутки сбили 98 беспилотников различного типа над территорией Курской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее губернатор Александр Хинштейн рассказал об атаках дронов ВСУ на Курскую область на фоне перемирия.

 
