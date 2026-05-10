Минобороны сообщило о тысячах ударов и атак со стороны ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки 676 раз обстреляли позиции ВС РФ

За сутки ВСУ 676 раз обстреляли позиции российских войск из артиллерии и нанесли 6331 удар с использованием беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, украинские силы также предприняли восемь атак на позиции ВС РФ.

В Минобороны заявили, что российские военные зеркально реагировали на нарушения перемирия. В ответ ВС РФ наносили удары по огневым позициям и поражали пункты управления беспилотниками.

Президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии на спецоперации в честь Дня Победы. Позднее стало известно, что Россия и Украина договорились продлить перемирие между Россией и Украиной.

Тем не менее ВСУ допустили 16071 нарушений перемирия, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российская сторона режим прекращения огня соблюдает, но зеркально отвечает на украинские удары.

