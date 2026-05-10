Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили и уничтожили более полусотни дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Сбиты 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что за все время с начала конфликта украинские формирования потеряли более 144,8 тыс. дронов.

Москва и Киев договорились о трехдневном перемирии в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, заявил американский лидер. Он пояснил, что лично обратился к сторонам конфликта с соответствующей просьбой. Режим прекращения огня действует с 9 по 11 мая.

Несмотря на это, за минувшие сутки в приграничной Курской области ликвидировали 98 украинских беспилотников различного типа. Сообщивший об этом губернатор Александр Хинштейн обратил внимание, что ВСУ с помощью дронов 18 раз сбросили взрывные устройства на регион. Более того, за аналогичный период времени они 102 раза обстреляли российский субъект из артиллерийских орудий.

