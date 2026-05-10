На Западе рассказали, в чем превосходство России

Россия опережает Запад по созданию систем защиты для своих танков. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine (MWM).

В материале указано, что возможности танков Т-90М и Т-72Б3М, которые составляют основу российского танкового парка, по борьбе с беспилотниками значительно улучшились благодаря интеграции системы активной защиты «Арена-М» в конце 2024 года. В январе 2026-го завершилась разработка новой версии этой системы, способной нейтрализовать как атаки дронов, так и удары барражирующих боеприпасов.

«Россия опережает страны западного мира в разработке таких систем для своих танков», — говорится в статье.

Среди других важных усовершенствований — тепловизоры третьего поколения, динамическая защита «Реликт», современные системы связи и обмена данными, а также гладкоствольное орудие 2А46М-5.

До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал, что Россия опережает страны НАТО в военном отношении, «причем довольно сильно». Кубилюс считает, что растущее военное производство России должно вызывать тревогу во всем блоке. Он обратил внимание, что сейчас ЕС наращивает производство оружия недостаточно быстро, чтобы удовлетворить срочный спрос.

Ранее Россия заняла второе место в мире по уровню военной мощи.

 
