Индия провела успешные испытания аналога «Орешника»

Индия успешно провела летные испытания модернизированной ракеты Agni, оснащенной технологией разделяющихся головных частей индивидуального наведения (MIRV). Об этом сообщило индийское министерство обороны.

Испытания прошли у побережья штата Одиша на востоке страны. Ракета несла несколько боевых блоков, которые были нацелены на разные объекты в акватории Индийского океана.

Технология MIRV позволяет одной ракете доставлять несколько боеголовок к различным целям одновременно, отметили в минобороны Индии.

Глава ведомства Раджнатх Сингх поздравил вооруженные силы страны с успешным проведением испытаний.

В прошлом году Индия впервые запустила баллистическую ракету средней дальности Agni-Prime с подвижной железнодорожной установки. Ракета нового поколения предназначена для поражения целей на расстоянии до 2000 км и оснащена различными передовыми функциями, отмечается в сообщении минобороны страны.

Новая разработка поможет повысить боевую устойчивость стратегических ядерных сил Индии в противостоянии ядерному потенциалу соседнего Пакистана. Это сможет стать отличным сдерживающим фактором, отметили в министерстве.

