Самолет-разведчик США впервые заметили у румынско-украинской границы

Американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II впервые обнаружили в районе румынско-украинской границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы Евросоюза.

Уточняется, что борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце, сделал круг над нейтральными водами Черного моря в подконтрольном диспетчерам Бухареста районе, после этого полетел в сторону румынско-украинской границы.

Агентство отмечает, что подобный маршрут Bombardier, постоянно базирующегося на аэродроме в Констанце, замечен впервые.

11 апреля стало известно, что американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил семичасовое патрулирование у границы Российской Федерации над Черным морем. Согласно полетным данным, которые проанализировало информагентство, самолет, созданный на базе бизнес-джета Bombardier ARTEMIS II, вылетел из города Констанца в Румынии около 8.40 мск, затем, не долетев до Грузии, развернулся и полетел обратно, в Румынию, а после вновь направился на восток.

Ранее сообщалось, что беспилотник-разведчик НАТО впервые размещался на базе в Финляндии.

 
